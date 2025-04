CdS – Di Lorenzo l’insostituibile, 2700 minuti stagionali per lui

Giovanni Di Lorenzo è uno di quei calciatori a cui gli allenatori non vorrebbero mai rinunciare. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il capitano del Napoli è uno dei pochi calciatori ad aver giocato tutti i minuti del campionato senza mai venir sostituito. 30 presenze da titolaree su 30 gare, per 2700 minuti totali. Come lui solo N’Dicka, Baschirotto, Luoerto ed i portieri Svilar e Falcone. Ciò che rende Di Lorenzo speciale è la sua capacità di incidere sul campo. Non solo un gran lavoro difensivo, ma da lui sono arrivati 3 gol e 3 assist, oltre ad aver favorito un autogol in Napoli-Verona 2-0. Aggiunge il quotidiano: “È un leader, una marcia in più su una fascia recitata a memoria insieme a Politano: uno va dentro, l’altro taglia, crossa, affonda”.