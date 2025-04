Cds – ” Aprile è il mese di Conte: le sue squadre hanno una media punti da urlo ! “

I grandi campioni si vedono nei momenti clou, e Antonio Conte è un campione. Anzi, un fuoriclasse, e proprio nei momenti decisivi dà il meglio di se. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

” Lunghissima: è storicamente il suo periodo migliore. O meglio, sono i giorni migliori delle sue squadre: non sono mai state sconfitte e la percentuale di vittorie è del 90%. Punteggio quasi pieno: diciotto volte su venti, con una media punti-gara di 2,80.Sono numeri importanti e notizie magnifiche per una squadra che a otto giornate dalla fine del campionato aspira allo scudetto e rincorre al secondo posto la prima della classifica, l’Inter in questo caso, tre passi più su. I campioni, però, sono attesi da una serie molto densa e impegnativa: il Napoli, in questo mese, dovrà giocare quattro partite mentre i nerazzurri almeno otto o addirittura nove in caso di qualificazione alla semifinale di Champions. “