Cdm – ” Il patto tra Adl e Conte non è stato rispettato ! “

Ha del clamoroso quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. A causa di un mercato di gennaio non a livello delle aspettative, e di altre incomprensioni, il rapporto tra Adl e Conte sembra essere in crisi. Ecco un estratto dell’articolo:

” Posizione legittima: le carte contrattuali dicono questo. Ma di matrimonio col progetto manco l’ombra. Nessuno ha sposato nessuno e niente, ci sono interessi diversi che nel maggio di un anno fa avevano trovato un punto di equilibrio attorno alla volontà di De Laurentiis di evitare il declino da lui stesso generato e nel desiderio di Conte di tornare: un anno sabbatico era bastato. “

” Alla base dell’accordo una evidente redistribuzione dei poteri a favore del tecnico: Conte metteva il suo nome e la sua faccia per convincere i calciatori a venire in una piazza ormai fuori dal grande giro; la società apriva i cordoni della borsa al di là delle sue consolidate linee guida attenuando il suo potere di veto sulle spese. Che questo non abbia scavato un solco con il proprietario non è credibile: il patto di agosto è stato rotto. Si è tornati non tanto al rigore finanziario, quanto al «qui comandiamo noi due». Un concetto che a un uomo come Conte non può piacere. “