Assenza pesante per il Bologna: Calabria non sarà del match di lunedì sera contro il Napoli

Il Bologna FC oggi ha comunicato attraverso i suoi canali social che la squadra allenata da Italiano per il bigmatch di lunedì sera contro il Napoli non potrà schierare l’esterno Davide Calabria.

Il calciatore felsineo ieri sera, nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia, è stato costretto ad uscire dal campo intorno all’ora di gioco, per un problema alla caviglia.

Tutto facile per il Bologna che – senza nemmeno troppa fatica – ha annientato l’Empoli con un secco 3-0 ipotecando la finale della coppa nazionale.

I primi esami a cui si è sottoposto Calabria hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra; la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni.

Il posticipo della trentunesima giornata della Serie A perde quindi un protagonista, Italiano dovrà fare a meno della presenza di Calabria finora schierato già 7 volte da quando a gennaio, nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha lasciato il Milan per aggregarsi alla rosa del Bologna.

Piccolo vantaggio per il Napoli, secondo in classifica alle spalle dell’Inter, che lunedì sera dovrà affrontare in trasferta un Bologna reduce da 5 vittorie consecutive in campionato, che sta vivendo un periodo di particolare grazia sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello della condizione atletica.