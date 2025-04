Ass. Ferrante: “Restyling Maradona? Da capire se si può usare anche il terzo anello. Centro Paradiso? Sarebbe bello ospitarvi gli studenti”

Emanuela Ferrante, assessora allo sport del Comune di Napoli, è intervenuta nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della vicenda del restyling dello stadio Diego Armando Maradona, oltre che della questione Centro Paradiso. Di seguito, le sue parole.

“Restyling del Maradona? Oggi ho parlato con uno degli ingegneri del Comune che si sta occupando di questo. Bisogna fare verifiche approfondite per capire se, con le condizioni attuale, si possa utilizzare anche il terzo anello in vista di alcuni interventi da fare in funzione di Euro 2032. Ho sentito dire dal sindaco che si tratta di una decisione che sarà chiara prima dell’estate. Ora facciamoli lavorare con calma e speriamo che tutto vada per il meglio. È stato determinante l’incontro insieme al Ministro Abodi. Essendosi sintonizzate le parti in causa penso sia più vicino il risultato”.

“Centro Paradiso? Ospitare lì gli studenti sarebbe bellissimo, mi auguro che la proprietà sia vicino alle esigenze della città e Cannavaro lo è, in attesa dei lavori definitivi che vedranno rifiorire un campo a cui siamo tutti molto legati. Mi auguro che anche lì possa nascere un centro sportivo in una parte della città che pecca di impianti sportivi, c’è solo il Polifunzionale. Il regolamento delle palestre comunali non c’era, da tantissimi anni si andava avanti sulla base di una delibera e un consiglio provinciale. Non c’erano regole nelle assegnazioni delle palestre in orario extracurriculare. L’obiettivo è tenere tutte le palestre aperte anche nel pomeriggio per consentire di fare sport a chiunque. Ci sono regole precise che danno garanzia e sicurezza alle associazioni sportive, ma anche ai dirigenti scolastici che sapranno a quali condizioni poter concedere le palestre. Saranno gratuite per i disabili e per i ragazzi che appartengono a fasce economiche basse. Napoli è sempre più la capitale dello sport, apriremo almeno 10 impianti sportivi in più”.

“Europei di Volley e la gara inaugurale a Napoli in Piazza Plebiscito? Sarebbe una cosa straordinaria, anche qui so che il sindaco ci sta lavorando. Ci auguriamo che sia una grande sorpresa per Napoli, anche in questo caso ci sono piccoli passi da fare ancora. La Federazione ci sta pensando da un po’ e ci ha promesso un grande evento per il 2026. Anche gli appassionati di pallavolo potranno assistere a questo spettacolo che sarebbe indimenticabile. Sto lavorando anche per portare la Coppa Davis femminile a Napoli, ce la sto mettendo tutta“.