Adani esalta Conte: “Fa solo le cose giuste. Guardate Gilmour”

Lele Adani, ex calciatore ed oggi opinionista sportivo, ha elogiato Antonio Conte nel corso della trasmissione Viva El Futbol. Si è parlato di come l’allenatore del Napoli sia sempre in grado di prendere la decisione giusta, anche nei confronti dei calciatori che giocano di meno. Di seguito, le sue parole.

“Antonio Conte fa solo le cose giuste. Quando è arrivato, Gilmour ha fatto 4 mesi in panchina. Quando non c’era Anguissa ha fatto la mezzala destra, quando è mancato McTominay ha fatto la mezzala sinistra. È connesso alla perfezione con Lobotka, ma perché sono connessi con Conte. Gilmour lo prende, lo strappa. Io ne ho parlato con Conte, lui lo voleva, ma quando è arrivato ha fatto panchina. Ma quando lo metti e ti sposta… Lui ha giocato con e al posto di Lobotka, facendo le cose giuste. E con lui Juan Jesus, Spinazzola e Raspadori. Perché è cosa sa fare Conte”.