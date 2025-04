TMW – Il Napoli prepara l’alternativa a Di Lorenzo

La campagna acquisti del Napoli per la sessione estiva comprenderà l’acquisto di un paio di difensori da aggiungere ad organico e tra questi ci sarebbe il sostituto di Giovanni Di Lorenzo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno degli indiziati principali per far rifiatare il capitano azzurro sarebbe quello del terzino attualmente al Cagliari Nadir Zortea; il calciatore italiano è apprezzato per la grande duttilità che consentirebbe di adoperarlo in più ruoli e schemi, avendo giocato sia esterno di centrocampo che ala nello scacchiere tattico di Davide Nicola.