Sky – Conte pronto a confermare il 4-3-3 contro il Bologna

Dopo l’ottima vittoria contro il Milan, il Napoli sarà atteso da un altro scontro duro; la squadra di Conte sfiderà il Bologna lunedì sera che sta vivendo una fase di stagione molto positiva.

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Francesco Modugno, mister Conte è pronto a confermare il 4-3-3 visto contro il Milan: “La squadra ha conoscenze, principi, c’è la disponibilità dei calciatori, la capacità di interpretare diversi sistemi e di capire i momenti delle partite. Il 4-3-3 è il sistema di gioco congeniale a questa squadra. Conte ha virato proprio sul 4-3-3, inizialmente il progetto era un 3-4-2-1. Dopo la Juventus ha scelto il 4-3-3 con il quale il Napoli ha comandato il campionato, un Napoli più solido, più bello. Contro il Milan il 4-3-3 è stato un esigenza per il forfait di McTominay. Il calendario del Napoli sembra meno complicato di quello dell’Inter, ma anche il Napoli ha le sue difficoltà a cominciare da lunedì sera al Dall’Ara di Bologna. Conte, optando per il 4-3-3, potrebbe essere costretto a sacrificare Raspadori, calciatore perfetto per giocare accanto a Lukaku“.