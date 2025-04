L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Scott McTominay. Secondo il quotidiano, il centrocampista scozzese non ha potuto partecipare alla gara di campionato contro il Milan a causa di una sindrome influenzale, un imprevisto che ha costretto Conte a rinunciare al giocatore all’ultimo momento. L’influenza dunque ha colpito il giocatore, ma non ci sono preoccupazioni sul suo recupero. McTominay è già in via di guarigione e sarà disponibile per la prossima sfida contro il Bologna, un sollievo per Conte che conta nuovamente su di lui. Nel frattempo, i problemi non sono mancati per il tecnico azzurro. Dopo la complicata gara contro il Milan, Conte ha espresso le sue difficoltà. Ci sono giorni in cui fare l’allenatore diventa un incubo. Devi affrontare gli imprevisti e trovare soluzioni in fretta. Nonostante tutto, i gol di Politano e Lukaku hanno permesso al Napoli di uscire dalla situazione con risultati positivi. È stata dura cambiare i piani in così poco tempo, ma dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto.