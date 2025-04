Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano: “De Laurentiis colpito dalla nostra zona, tra qualche mese potremmo iniziare i lavori”

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto parlando della grande possibilità che il prossimo centro sportivo azzurro sia realizzato nel proprio comune. “La scelta è nelle mani del presidente. Nell’ultimo anno e mezzo in cui abbiamo avuto contatti, siccome avevamo il piano urbanistico comunale avviato da poco, abbiamo fatto presente che i nostri suoli sembravano fatti appositamente per il centro sportivo del Napoli, con attività di centro-direzionale compatibili con gli uffici, con quelle turistico-alberghiere compatibili con la realizzazione di una Foresteria e infine con le strutture polisportive atte alla realizzazione dei campi. Bisogna poi fare delle interlocuzioni con i privati che possiedono il terreno per trovare accordi sul prezzo. Se i progetti sono pronti e bisogna intervenire con atti amministrativi da parte nostra c’è la più ampia disponibilità e penso che si possa procedere nel giro di qualche mese.