Moretto – Proposto un centrocampista al Napoli: il nome

Per il prossimo mercato estivo il Napoli sarà tra le squadre maggiormente protagoniste dovendo compiere diverse operazioni in entrata.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, sarebbe stato proposto al club azzurro un centrocampista attualmente in forza al Benfica; il nome sarebbe quello del mediano portoghese classe 1999 Florentino Luis: “C’è un nome che è stato proposto al Napoli, che gli azzurri hanno preso in visione ma ad oggi non è una priorità. Si tratta di Florentino Luis, giocatore 25enne del Benfica che potrebbe avere un futuro in Italia. Ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è stato proposto a diverse squadre tra cui Napoli e Juventus”.