Il Mattino – Superati diversi intoppi per i lavori dello stadio Maradona

Nel corso della trasmissione “A pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista de Il Mattino Luigi Roano che si è sbilanciato sulla questione stadio: “Il piano dell’Assessore Cosenza è un progetto serio. Il problema risiedeva nelle volontà delle parti in causa. Negli ultimi giorni c’è stato uno scatto in avanti dal punto di vista della sinergia. L’assessore Cosenza è un ingegnere, strutturista e docente universitario. È tra le eccellenze del settore dell’ingegneria eccellenti della nostra città. La questione su cui si è dibattuto a lungo e su cui ruotava tutto il discorso era incentrato sulla chiusura del terzo anello allo stadio. Si sono resi conto che non c’era nessun ostacolo burocratico che permettesse di utilizzarlo durante i lavori di ristrutturazione o problematiche di stabilità statiche o strutturali. Il problema erano gli effetti dei salti che scatenavano delle onde sulla palazzine intorno. È stato riaperto questo fascicolo sul terzo anello per verificare la fattibilità del progetto“.