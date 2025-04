L’edizione odierna de Il Mattino si è concentrata sulla questione dello stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato, la ristrutturazione dell’impianto rimane un tema centrale sia per il futuro del Napoli che per la città. Ci sono alcuni importanti aggiornamenti, frutto di un’intesa tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi. Tra sessanta giorni, il Comune presenterà uno studio tecnico alla SSC Napoli. Domenica sera, il sindaco Manfredi ha assistito alla sfida tra Napoli e Milan al Maradona e ha incontrato il presidente De Laurentiis. Nel frattempo il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato l’arrivo di un commissario per gli stadi in vista dell’Europeo 2032. L’incontro nella serata della partita ha portato a uno scambio concreto tra Manfredi e De Laurentiis. Il sindaco ha presentato al patron del Napoli un’agenda di lavoro, segnando una svolta determinante nella collaborazione tra le parti coinvolte. Questo nuovo spirito collaborativo rappresenta la premessa necessaria per accordi futuri. Entro la fine del campionato, il Comune elaborerà una relazione tecnica per approfondire la questione del terzo anello e della copertura, permettendo alla SSC Napoli di effettuare le valutazioni economiche. De Laurentiis, ha sempre poi affermato che i soldi sul Maradona li mette il Napoli.