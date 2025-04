L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul progetto del nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis intende realizzare una struttura moderna e funzionale, dove non solo la prima squadra potrà operare, ma anche il settore giovanile avrà spazi adeguati per svilupparsi. Il club azzurro è già al lavoro per individuare il luogo ideale in cui avviare la costruzione. Si parla di un progetto ambizioso. Venticinque ettari in totale, dieci campi da gioco, palestre, piscine, un centro benessere ed una mini-arena da 1.500 posti per ospitare le partite della Primavera e della squadra femminile. L’investimento stimato supera i 45 milioni di euro. De Laurentiis sembra deciso a fare sul serio. Infatti durante un evento alla presenza del sindaco Manfredi e del ministro Abodi, ha dichiarato di aver trovato forse i terreni giusti. Tra le aree in esame spicca un terreno a Qualiano, vicino all’uscita sulla Domiziana di Varcaturo. Si tratta di una proprietà privata priva di vincoli burocratici, facilmente acquisibile e situata al confine con il Comune di Giugliano. La posizione è ben collegata con le arterie provinciali come la Domiziana e l’Asse Mediano, oltre a trovarsi vicino dalla stazione ferroviaria di Giugliano-Qualiano. De Laurentiis appare determinato a portare avanti il progetto e sembra essere pronto a trattare l’acquisto dell’area, mantenendo fede agli impegni presi in passato.