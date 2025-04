DAZN, Marcolin: “Lukaku è come un allenatore, gli azzurri hanno creato molto”

Dario Marcolin, ex calciatore e commentatore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn durante Dazn Serie A Show. Ecco le sue parole:

“Lukaku durante l’intervista ha detto; “i ragazzi mi sono piaciuti”. Come se fosse un allenatore, in pratica il secondo di Conte (ride, ndr).

Scudetto? I nerazzurri hanno vinto grazie a due reti di due calciatori che non sono le prime scelte. Questo è ciò che ha in più l’Inter in confronto agli azzurri, ciò che si aggiunge al Napoli è che stanno recuperando tutti i calciatori che hanno fatto la differenza offensivamente. Contro il Milan a differenza delle altre gare, la squadra di Conte ha creato molto”.