L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive David Neres. Secondo il quotidiano Conte è convinto di fare bene, ma ha sottolineato l’importanza di avere tutti gli uomini a propria disposizione. Il tecnico salentino è stato ben felice del ritorno a pieno regime di David Neres. All’improvviso Neres, quarantanove giorni dopo. Ma sia chiaro: una volta scelta la prospettiva, a tracciare la linea dell’orizzonte sarà sempre lui. L’uomo del 4-3-3, il bagaglio di estro e fantasia, il jolly ripescato al momento giusto. Il moltiplicatore dei sogni del Napoli, un incubo per gli avversari. Il valore aggiunto nella volata scudetto. Domenica era destinato a cominciare la partita contro il Milan in panchina e il suo rientro dall’inizio è stato determinato dall’inatteso cambio dei piani tattici di Conte obbligato dal forfait di McTominay, ma di certo il rilancio anticipato tornerà utile, accelerando il processo di reinserimento dopo cinque partite trascorse a guardare per infortunio e una sosta di lavoro intensivo.