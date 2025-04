11 gol e 37 punti portati al Napoli: lo straordinario dato su Lukaku

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato un dato molto importante sul contributo di Romelu Lukaku alla classifica del Napoli: “Lukaku ha segnato 11 gol in altrettante partite, nelle quali il Napoli ha sempre vinto. Questo vuol dire 33 punti portati a casa grazie alle sue marcature. Non finisce qui, perchè il belga ha messo a referto anche 8 assist che sono valsi altri 4 punti in classifica. In totale 37 punti, come lui solo Retegui che però di gol ne ha segnati 22. Tra gol e assist è secondo a quota 19 come Kean, meglio ha fatto solo Retegui”.