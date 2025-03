Zazzaroni a KKN – ” Lukaku è imprescindibile per il Napoli. Col Bologna sarà molto dura “

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Lukaku è imprescindibile per il Napoli, anche contro il Milan l’ha messa dentro ancora, il primo tempo è stato eccezionale. Di Lorenzo mi piace nei 4 e preferisco molto il 4-3-3 come modulo di gioco per questa squadra. La sofferenza nel secondo tempo è indicativa, anche l’Inter ha sofferto contro l’Udinese con due parate incredibili di Sommer. “

” La prossima sarà difficile. Il Bologna, che giocherà la semifinale di Coppa Italia, non va in finale di Coppa da 51 anni, è evidente che è il momento giusto. La squadra di Italiano affronterà prima il Napoli e poi l’Inter, sono due partite che possono decidere lo scudetto. Il Napoli è lì e deve giocarsela. Il Napoli è una squadra inferiore all’Inter ma deve crederci fino alla fine. “