Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Radio Marte in riferimento alla sfida di ieri tra Napoli e Milan.

Le sue parole: “Il Napoli con il Bologna avrà un match decisivo in chiave scudetto, se riuscirà a vincere potrà dare il via ad un’unica volata fino alla ieri. Il 4-3-3 è il modulo per eccellenza del Napoli, è presente nel DNA di questa squadra e ieri si è capito da subito contro il Milan”.