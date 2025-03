Soviero a Radio Marte – ” Meret è stato determinante contro il Milan. Scudetto ? L’Inter ha qualcosa in più “

Salvatore Soviero, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue dichiarazioni:

” Alex Meret è stato determinante parando quel rigore sia per la vittoria con il Milan che per il finale di campionato. Non condivido chi dice che è stato un rigore sbagliato, perché se il portiere avesse battezzato l’angolo sbagliato Gimenez avrebbe segnato. E’ stata una grande parata. ”

” Con Conte è migliorato molto, ma anche la società gli ha dato maggiore fiducia, dal momento che non lo ha mai messo in discussione, cedendo anche Caprile e non comprando un diretto concorrente. Napoli e Inter non partono alla pari, i nerazzurri hanno qualcosa in più ed è tutto nelle loro mani. Alla squadra di Conte non resta che fare punteggio pieno. Però l’Inter qualche punto potrebbe lasciarlo per strada, anche col Parma non sarà facile, soffrirà come accaduto come contro l’Udinese. “

” Del resto nel finale di campionato anche il Napoli può perdere qualche punto. Però il vero match point fallito dagli azzurri è stato quello di aver messo insieme pochi punti nelle ultime gare, penso alle partite con Venezia, Como, Udinese… E la vera colpa è stata quella di non aver sostituito degnamente uno come Kvaratskhelia che sta facendo benissimo anche al Psg. Dal Napoli visto contro il Milan arrivano in ogni caso segnali di ripresa, soprattutto dal punto di vista atletico. E per una squadra così ‘fisica’ è molto importante. Se dimostra e conferma di essere in condizione può anche infilare un filotto di vittorie. “