Il match che chiude la trentesima giornata di Serie A vede in campo Lazio e Torino allo stadio Olimpico.

A fine primo tempo equilibrio netto tra le due compagini, che non hanno infiammato particolarmente il match. Un pari che non accontenta nessuno ma scontenta la Lazio, soprattutto, in chiave Champions. Altri 45′ da giocare per i biancolesti che hanno bisogno dei 3 punti necessariamente per infastire Bologna, Juve e Roma nella corsa Champions.