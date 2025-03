Pistocchi sui social – ” Lotta Scudetto, il Napoli è favorito. Ecco il perchè “

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha detto la sua riguardo la sfida scudetto che vede Inter e Napoli come protagoniste. Ecco il post sul suo account X: “

Quando alla fine del Campionato mancano 8 partite, la lotta al vertice vede impegnate l’Inter di Inzaghi e il Napoli di Conte. Considerando gli avversari in Campionato, e gli impegni di Coppa Italia e di Champions League dei nerazzurri, il Napoli a mio modo di vedere è il grande favorito. “

” Conte può preparare in tutta serenità le 8 finali che separano il Napoli dal 4 Scudetto, mentre i rivali hanno in calendario impegni- derby di Coppa Italia con il Milan, quarti di Champions con il Bayern, Bologna, Roma e Lazio in corsa per la Champions-che bruceranno energie fisiche e mentali. E con i primi caldi la freschezza atletica e la libertà mentale faranno la differenza. ”