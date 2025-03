Napoli domina il Milan: Reijnders ammette le difficoltà e guarda alla Coppa Italia

Dopo la pesante sconfitta subita dal Milan contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Milan TV. L’olandese ha riconosciuto le difficoltà incontrate dal Milan, soprattutto nella prima frazione di gioco, analizzando gli aspetti che hanno portato al risultato negativo.

“Per come abbiamo pressato, il Napoli ha trovato molta facilità nell’uscire e costruire occasioni come queste” ha dichiarato Reijnders, sottolineando come l’approccio tattico del Milan abbia favorito la fluidità di manovra degli avversari. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha saputo sfruttare gli spazi concessi dai rossoneri, mettendo in difficoltà la retroguardia milanista fin dai primi minuti del match.

Nel secondo tempo, secondo Reijnders, la squadra ha cercato di reagire mostrando maggiore sicurezza nel possesso palla: “Abbiamo mostrato meno paura con la palla, eravamo più tranquilli quando eravamo in possesso”. Nonostante il miglioramento nella gestione del gioco, il Milan non è riuscito a concretizzare le occasioni create. “Abbiamo costruito delle opportunità, ma sfortunatamente non siamo riusciti a segnare di più” ha aggiunto il centrocampista.

Uno sguardo al futuro: il derby di Coppa Italia

Con la sconfitta contro il Napoli ormai alle spalle, il Milan è chiamato a concentrarsi su un altro appuntamento cruciale: la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Reijnders ha evidenziato l’importanza di questa sfida per dare una svolta alla stagione e provare a conquistare un trofeo: “È una partita molto importante, perché rappresenta l’opportunità di vincere un altro trofeo in questa stagione”.

Il centrocampista ha poi sottolineato la necessità di recuperare le energie fisiche e mentali per affrontare al meglio il prossimo impegno: “Dobbiamo recuperare bene e tenere alta la testa, anche se non è facile nella situazione in cui siamo. Ma dobbiamo riuscire a trovare fiducia, specialmente per questa sfida”.

Il Milan, dunque, dovrà voltare pagina in fretta e ritrovare la giusta mentalità per affrontare al meglio il derby contro l’Inter, un match che potrebbe dare una spinta decisiva alla stagione rossonera.