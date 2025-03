Montolivo a Sky Sport – ” Il Milan con Conte sarebbe molto più in alto in classifica ! “

Quella del Milan sembra essere una crisi senza fine. Noni in campionato, una zona Europa che si fa sempre più lontana e con molta confusione a livello dirigenziale. A parlare della situazione dei rossoneri è Riccardo Montolivo, ex giocatore, a Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Il mio Milan non era questo Milan, era in costruzione, non aveva speso 100 milioni sul mercato, non aveva questa qualità. Ora è nono e ci sono tante riflessioni da fare. Nel secondo tempo contro il Napoli quasi tutto nasce dalla fascia sinstra, quindi con Theo e Leao. La qualità del Milan è tantissima, ma non riesce ad esprimerla. Se al Milan ci fosse Conte, la classifica del Diavolo sarebbe diversa. ”