Modugno a Radio Marte – ” Il Napoli aveva preso un altro giocatore al posto di Gilmour, Conte invece l’ha voluto a tutti i costi “

Francesco Modugno, giornalista e inviato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni:

“In questo momento Gilmour è un calciatore che è difficile togliere dalla formazione titolare. Del resto Conte ha fortemente voluto il centrocampista scozzzese. Quest’estate il Napoli aveva preso Arthur dalla Juventus. Conte, però, ha sempre indicato Gilmour come sua scelta. ’Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur’, era il discorso fatto dall’allenatore, grande estimatore del giocatore. Il giorno dopo il Napoli mollò il brasiliano e prese subito Billy Gilmour. ”

” I fatti gli hanno dato ragione. Il motivo del calo nel finale del Napoli è dovuto a vari elementi, anche per meriti degli avversari. E se fosse anche un fatto tecnico? Ovvero il Napoli, che è ovviamente una squadra forte altrimenti non sarebbe stata lassù, non ha la capacità di gestire tenendo palla, o nascondendola agli avversari, per addormentare la partita. “