Marchegiani a Sky Sport – ” Con Neres un altro Napoli , è l’uomo in più per Conte ! “

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto al Club, programma di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni in merito a David Neres e alla sua prestazione di ieri contro il Milan:

” Neres per me è l’uomo in più . E non perché abbia fatto chissà cosa, ma dà la possibilità a Politano di fare lo stesso ruolo ma con compiti diversi senza fare il quinto, poi salta l’uomo, dà imprevedibilità, permette a Lukaku di ricevere palle differenti. E con Neres gli interni di centrocampo arrivano di più in area. “