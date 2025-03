Romelu Lukaku ha ieri eguagliato le 400 reti in carriera tra tutte le competizioni europee e continentali.

Un traguardo che definire importante è un eufemismo. Il belga, come anche sottolineato da La Gazzetta, si conferma l’uomo in grado di fare la differenza e di essere da leader in Italia con le sue giocate e le sue reti. Con la sua esperienza adesso dovrà trascinare il Napoli allo scudetto da qui fino alla fine del campionato.