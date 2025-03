Quello di Khvicha Kvaratskhelia è stato un addio improvviso, sofferto e difficile da digerire per i tifosi del Napoli, ma il calciatore georgiano sembra non dimenticare il suo passato in azzurro. Ha infatti lasciato un commento sotto il post su Instagram di Lorenzo Russo, giocatore del Napoli Primavera autore di uno splendido gol in rovesciata, nell’ultima partita giocata dagli azzurrini contro il Pescara. Di seguito il post del giocatore azzurrino.