Gazzetta – Conte vuole rimanere attaccatto all’Inter: ecco perchè è importante

Antonio Conte crede ancora fortemente allo scudetto.

Ne ha parlato La Gazzetta stamane, secondo cui gli azzurri potrebbero giocare sul fattore partite che si abbatterà sull’Inter di Simone Inzaghi. Ai nerazzurri infatti spetterà il doppio confronto con il Bayern in Champions e altre due gare di andata e ritorno contro il Milan per accedere alla finale di Coppa Italia: un ciclo importante di gara dall’alto tasso di difficoltà non solo fisica ma soprattutto mentale, oltre alle solite gare di campionato da disputare.