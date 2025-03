Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato a radio Napoli Centrale di Napoli-Milan.

Queste le sue parole: “Il Napoli è chiamato a giocare una grande partita contro il Bologna e se gli azzurri dovessero vincere allora tutto potrebbe cambiare da ora alla fine. Non ci sarà Conte in panchina e questa è una perdita importante. Si dovrà vedere come reagiranno i calciatori, il tecnico li telecomanda e senza la sua presenza non sarà semplice. Sarà un altro banco di prova importante per questa squadra”.