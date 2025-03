Fabbroni a RNC – ” Conte deve pensare attentamente al suo futuro, il Napoli ha una forza economica rilevante ! “

Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Questo è il momento in cui tutti vogliono capire dove stanno andando. C’è uno scudetto in ballo: cosa succederà se dovesse arrivare ? E cosa accadrà se il Napoli dovesse arrivare secondo? Penso che a Conte non farebbe molto piacere, ma è anche vero che un secondo posto è forse il massimo che si poteva pensare lo scorso agosto. Penso che l’allenatore debba valutare molto attentamente cosa vuole fare, con una società che oggi forse è l’unica in Serie A che può mettere in campo una forza economica rilevante. Credo che Conte debba pensarci molto seriamente prima di andare via. ”

” A Bologna il 4-4-2 potrebbe essere un’idea, visto che il 4-3-3 è ormai un modulo collaudato. La mia curiosità è di vedere come reagirà la squadra senza la presenza di Conte in panchina. Lui non è un allenatore qualsiasi, detta i tempi dei passaggi e delle marcature. È un timoniere vero e proprio e comanda la sua nave per davvero. Possibile che questa assenza possa influenzare un po’ la squadra, ma è anche una bella sfida per i giocatori, che in questa stagione hanno già superato tanti ostacoli. Capita nella partita più difficile e questo è un peccato, ma se il Napoli dovesse vincere al Dall’Ara il campionato potrebbe davvero cambiare. “