Di Napoli a KKN – ” Il Napoli sta facendo un qualcosa di straordinario, se la giocherà fino all’ultimo! “

Arturo Di Napoli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. La volta scudetto la vivremo fino alla fine. Vittoria convincente del Napoli ieri, gli azzurri sono lì. L’Inter è una squadra forte, ma ha ancora tre competizioni da giocare e le energie fisiche saranno tante da spendere. La paura di sbagliare aumenterà per tutti, l’Inter deve giostrare le forze e fare per forza turn over altrimenti rischia di essere eliminato da qualche competizione. E’ il Napoli che rende vivo il campionato, altrimenti ci sarebbe stato il vuoto dietro l’Inter. “