CorSera – Napoli-Milan, la difesa rossonera dorme sul gol di Lukaku; lasciato solo il belga

Il Corriere della Sera si è soffermato sui gol di Politano e Lukaku messi a segno nella sfida vinta dal Napoli contro il Milan: “La prima rete, che indirizza la notte del Maradona, arriva dopo 62 secondi sull’asse Di Lorenzo-Politano, complice l’addormentata difesa milanista. Sul lancio del terzino, l’ala azzurra si infila tra Theo e Pavlovic nella versione belle statuine e una volta in area colpisce con un sinistro letale. Anche Gabbia, lento nella chiusura, ha le sue gravi responsabilità. E sul raddoppio di Lukaku, servito in verticale da Gilmour, i due centrali rossoneri lasciano solo inspiegabilmente il centravanti belga che fa gol colpendo in maniera sbilenca“.