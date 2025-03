Cds – Napoli, vittoria fondamentale: urlo liberatorio del Maradona al triplice fischio

Il Corriere della Sera scrive a proposito della gioia di squadra e tifosi per la vittoria di ieri sera: “Stavolta al Milan la rimonta finale non riesce e l’urlo liberatorio del Maradona, al 95’ di una partita senza un attimo di tregua, spiega meglio di mille parole la sofferenza del Napoli. Conte festeggia e risponde all’Inter. Conceicão deve maledire se stesso e le sue scelte bislacche. Il portoghese sceglie l’inconsistente Joao Felix, che ormai è fuori dal progetto e ha un futuro in Turchia e solo nel secondo tempo inserisce Leao“.