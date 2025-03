Bisantis a RNC – ” Il Napoli deve ringraziare Meret per la vittoria contro il Milan, è stato decisivo “

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista di Radio Rai e radiocronista Giuseppe Bisantis. Ecco le sue dichiarazioni:

” Il Napoli ha fatto un primo tempo pressoché perfetto, come anche Conte ha riconosciuto. Ha meritato il doppio vantaggio, mentre nel secondo tempo c’è stato questo atteggiamento non da Napoli. Si è abbassato un po’ troppo e deve ringraziare il suo portiere. Il protagonista ha un nome e cognome, Alex Meret che ha bloccato il rigore di Gimenez. Nel finale il Milan ha attaccato ed è andato vicino al pareggio. Penso che questo atteggiamento vada rivisto guardando agli impegni futuri. Il Napoli forse paga qualcosa da quel pareggio all’Olimpico contro la Roma, nel quale ha pagato un po’ la paura di vincere. “

” Va detto che il Milan ha messo dentro pezzi pesanti in attacco e ha messo in difficoltà al Napoli. Ripeto che l’episodio chiave è stato il rigore parato di Meret: in caso di gol il Milan avrebbe avuto tutto il tempo per recuperare. Il calendario sorride al Napoli è vero, ma gli azzurri qualche passo falso lo hanno fatto con le piccole. Anche l’Inter ha sofferto parecchio con l’Udinese, ecco perché questa corsa scudetto è sicuramente ancora aperta. “