Biasin: “Inter con Inzaghi la più bella di sempre”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, commentando l’Inter di Inzaghi:

“Rinnovo Inzaghi? Parlano i numeri, negli ultimi 4 anni con i suoi soli risultati di campo ha portato a casa tipo 200mln e credo sia l’Inter che fa il più bel calcio che ricordi. Penso che lui non abbia dubbi, quando si troveranno, ragioneranno sul prossimo mercato come tutte le grandi società e penso troveranno un punto in comune per la fortuna di tutti. Noi non sappiamo come finirà, magari fa 5 sconfitte, ma ad oggi si gioca ogni 3 giorni e quindi sei una grande squadra che ad aprile che gioca su tutto”.