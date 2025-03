Davide Ballardini, intervistato dai microfoni di Radio Marte, ha parlato della sfida tra Napoli e Milan.

Queste le sue parole: “Il Napoli ha dimostrato che il 4-3-3 fa parte ormai del suo DNA. Da diversi anni giocano con quesdto modulo e i risultati sono sempre arrivati. Gli azzurri per me non sono inferiori all’Inter nella lotta scudetto, i nerazzurri sebbene abbiano 3 punti di vantaggio hanno anche però tante partite da giocare in più rispetto al Napoli”.