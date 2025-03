Spinazzola out per Napoli-Milan, Olivera al suo posto

Leonardo Spinazzola non sarà disponibile per la partita del Napoli contro il Milan a causa di un problema fisico. Il terzino ha subito un colpo al quadricipite durante un allenamento congiunto con la Puteolana la settimana scorsa. Nonostante i suoi tentativi di recuperare, Spinazzola non ha potuto allenarsi nemmeno durante la rifinitura di ieri e quindi non prenderà parte alla sfida. Al suo posto, Mathias Olivera, tornato in buona forma dopo aver giocato con l’Uruguay, prenderà il suo posto in campo. Olivera, che non partiva titolare dal 18 gennaio, quando il Napoli vinse a Bergamo contro l’Atalanta, tornerà in campo dal primo minuto.