Napoli ricorda Diego De Vivo prima della partita contro il Milan

Il Napoli ricorderà Diego De Vivo oggi, durante il match contro il Milan. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la gioia per il ritorno del calcio al Maradona si fonderà con il dolore per la perdita del giovane Diego, centravanti di 14 anni, scomparso questa settimana sul campo della Cantera Napoli. Suo padre, Saverio, è un tifoso storico della curva B e del gruppo “Ultras 72”, e Diego ha spesso seguito il Napoli dagli spalti. Prima della partita, ci sarà un minuto di silenzio, seguito da un omaggio della squadra a Diego sotto la curva B, per ricordarlo.