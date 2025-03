Napoli-Milan: top e flop

Il Napoli torna torna a vincere dopo lo 0-0 con il Venezia. Finisce 2-1 la gara tra Napoli e Milan, con il Napoli che ha dominato per tutto il primo tempo e ha resistito ad un secondo tempo più complicato.

Top Politano: Parte subito a razzo, sbloccando la partita con un sinistro micidiale che conferma ancora una volta il suo status di incubo per il Milan. È una spina nel fianco della difesa rossonera, mettendo a dura prova Theo Hernandez con accelerazioni, dribbling e movimenti intelligenti. Nel primo tempo è imprendibile, un costante pericolo con e senza palla. Nella ripresa cala d’intensità, complice la grande spesa di energie, ma il suo contributo è già stato determinante. Esce dal campo stremato, accolto dagli applausi per un’altra prestazione da protagonista.



Flop Billing: Appena entrato in campo, Billing si fa subito notare per un’ingenuità che costa caro alla sua squadra, fallo scomposto su Hernandez, che gli vale un rigore per il Milan. Un errore che mette in grave difficoltà la sua squadra e dimostra una mancanza di lucidità nel momento cruciale della partita. Un impatto decisamente negativo, che macchia la sua prestazione.