Napoli – Milan: duello tra McTominay e Reijnders. Ecco le loro statistiche a confronto

Tra i protagonisti assoluti di questa stagione di Serie A ci sono sicuramente McTominay e Reijnders. I due centrocampisti stanno vivendo un momento di forma straordinario e sono indubbiamente i più decisivi nel loro ruolo all’interno del nostro campionato.

Lo scozzese, trasferitosi dal Man Utd al Napoli ad agosto, sta vivendo la sua miglior stagione in carriera e sembra aver trovato definitivamente la sua dimensione. McTominay ha infatti iniziato a giocare da vero box-to-box mentre in Inghilterra gli hanno sempre preferito un ruolo da mediano a causa della sua imponente stazza.

L’olandese invece, dopo la prima stagione di adattamento, ha iniziato a giocare sulla trequarti trovando così la posizione perfetta per lui. L’ex Twente ha infatti migliorato di molto il suo rendimento ed è il centrocampista con più gol nei top 5 campionati europei.

Ecco le loro statistiche:

McTominay: 26 presenze , 6 gol, 2 assist

Reijnders: 28 presenze, 9 gol, 3 assist

L’olandese è in netto vantaggio rispetto allo scozzese ma bisogna ricordare che l‘ex Man Utd svolge un ruolo che lo vede più attivo anche in fase difensiva rispetto a Reijnders che invece gioca in maniera prevalentementemente offensiva. Inoltre McTominay ha dovuto anche fronteggiare il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 che lo ha visto arretrarsi di più per favorire gli inserimenti in area di Raspadori.

Lo scozzese sta inoltre giocando ogni partita e da dopo il suo debutto col Cagliari, a causa anche della mancanza di turnover, è sempre partito titolare per cui ha anch’egli affrontato un periodo di forte calo fisico insieme a tutta la rosa partenopea.