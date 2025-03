Manfredi: “Entro settembre decideremo sullo stadio Maradona”

Il sindaco Manfredi è intervenuto nel corso di un evento a Napoli organizzato da Fratelli d’ Italia ed ha espresso il proprio pensiero sulla questione stadio Maradona: “Possibilità che il Maradona venga fatto col Napoli? C’è una massima disponibilità e sicuramente troveremo una soluzione migliore negli interessi per la città. Con De Laurentiis discutiamo spesso, ma c’è stima reciproca e lavoriamo per l’interesse di Napoli che è il bene primario. Io penso che l’estate sarà il termine di questo approfondimento tecnico che stiamo facendo, per settembre si deve decidere. Fiducioso del rapporto con De Laurentiis? Io sono sempre fiducioso, ma è fondamentale il risultato”.