Le pagelle di Napoli-Milan

Il Napoli di Antonio Conte conquista una vittoria importante grazie a un primo tempo dominante e a una ripresa più complicata. Politano e Lukaku firmano i gol decisivi, mentre Meret si rende protagonista parando un rigore a Gimenez. La difesa regge bene per gran parte del match, ma nel finale il Milan accorcia con Jovic, approfittando di qualche disattenzione. Ecco le pagelle della partita:



Alex MERET 7,5– Praticamente spettatore nel primo tempo. Commette un’uscita imprecisa, ma poco altro. Nella ripresa diventa decisivo parando il rigore a Gimenez. Sul gol di Jovic non ha colpe.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Serve l’assist per il gol di Politano e sulla fascia destra spinge con continuità. Nella ripresa deve contenere Leao e lo fa con buone chiusure. Sul gol di Jovic arriva leggermente in ritardo.

Amir RRAHMANI 6,5 – Preciso e sempre attento, non si fa mai sorprendere e mantiene ordine nella retroguardia.

Alessandro BUONGIORNO 7 – Segue Abraham quasi a uomo e lo limita bene. Si distingue con un grande anticipo che avvia l’azione del 2-0. Dietro è sempre presente, chiude e respinge tutto. Sul gol di Jovic è leggermente in ritardo, ma la sua prestazione resta ottima.

Mathias OLIVERA 6,5– Tiene a bada Pulisic senza particolari difficoltà. Nella ripresa Chukwueze gli crea qualche grattacapo in più, ma nel complesso regge bene.

Billy GILMOUR 6,5 – Gioca al posto di McTominay e non fa rimpiangere l’assenza. Serve l’assist per il gol di Lukaku e in mezzo al campo si fa sentire sia in fase di recupero che di costruzione.

Stanislav LOBOTKA 6,5 – Gestisce il gioco con calma e precisione, diventando il punto di riferimento per i compagni. Esce per un problema muscolare.

Zambo ANGUISSA 6,5 – Sfiora il gol con un colpo di tacco nel primo tempo. Lotta con determinazione e si rende utile sia in fase difensiva che offensiva. Cala un po’ nel finale ma la sua prova resta positiva.

Dal 65’ BILLING 5,5– Appena entrato, commette un’ingenuità regalando un rigore al Milan con un fallo su Hernandez.

Matteo POLITANO 7,5– Segna subito con un gran sinistro, confermandosi una bestia nera per il Milan. Mette in difficoltà Theo Hernandez, poi cala nella ripresa e lascia il campo stremato.

Romelu LUKAKU 7 – Raggiunge il traguardo dei 400 gol in carriera con un mancino preciso su assist di Gilmour. Lotta su ogni pallone e lavora bene per la squadra, mostrando anche spirito di sacrificio.

David NERES 6,5 – Il suo rientro si fa subito sentire: gamba fresca, ottimi spunti e imprevedibilità. Quando accelera è difficile fermarlo.

ALL. Antonio CONTE 7 – Deve rinunciare a McTominay per influenza e sceglie Neres al posto di Raspadori. Le sue scelte si rivelano giuste: il Napoli domina nel primo tempo e soffre un po’ nella ripresa, ma porta a casa una vittoria pesante.