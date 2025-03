La Fiorentina stende la Dea, ora la lotta al vertice può cambiare

Al Franchi, la Fiorentina vince 1-0 contro l’Atalanta, adesso per la squadra di Gasperini la lotta alla vetta si fa sempre più complicata.

Decisivo sempre e comunque Moise Kean, che al 45′ minuto mette a segno il 15esimo gol in Serie A di questa stagione, di cui 14 su azione e 1 su rigore.

Con la vittoria dell’Inter oggi pomeriggio alle 18.00 contro l’Udinese, i nerazzurri rimarrebbero fissi al primo posto a quota 67 punti e a +3 sul Napoli secondo, ma si porterebbero addirittura a +9 sulla Dea terza.

Inoltre adesso l’Atalanta dovrà cominciare a guardarsi anche alle spalle perchè il Bologna è a soli 2 punti di distanza e la Juventus quinta a -3 dalla squadra di Gasperini.

La vittoria della squadra di Palladino ha inoltre permesso ai viola di agganciare la Lazio al settimo posto, in attesa della partita allo Stadio Olimpico di domani sera fra Lazio e Udinese alle 20.45, ed ha inoltre portato i viola a -1 dalla Roma attualmente sesta in campionato.

L’Atalanta in queste 8 partite tornerà in corsa per lo scudetto? Chi andrà invece in Champions/Europa/Conference League?