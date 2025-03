Il Mattino: Antonio Conte resta al Napoli, nessuna intenzione di lasciare

Antonio Conte non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli. Lo ribadisce Il Mattino, sottolineando come l’allenatore resti concentrato sul presente, senza lasciarsi distrarre dalle voci sul futuro. Alla vigilia della sfida con il Milan, scherza sul mercato di gennaio, ancora lontano dai suoi pensieri, e rilancia la sfida per lo scudetto: “Non siamo stupidi a non crederci” .

Nessuna inquietudine, dunque, nonostante i tentativi di dipingerlo diversamente. Milan, Juventus, Roma o qualsiasi altra destinazione non sono nei suoi piani: Conte resta dov’è. Del resto, non è questo il momento di stilare liste di chi parte e chi resta, sarebbe ingiusto nei confronti di una squadra che sta lottando per il titolo. L’obiettivo è chiaro, l’Inter è vicina, più di quanto chiunque avrebbe mai immaginato.