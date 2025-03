Adl – “Vogliamo rimanere al Maradona, sul centro sportivo…”

Questa mattina si è svolto un evento di Fratelli d’Italia dal nome “Aurea Neapolis“, tra i partecipanti c’erano anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Durante l’evento si è discusso dello Stadio Maradona e del Centro Sportivo.

Per quanto riguarda lo stadio, la volontà del presidente De Laurentiis è quella di rimanere al Maradona, lì dove ha giocato il giocatore più forte di tutti i tempi, molto però dipenderà dal comune.

La volontà di ADL è di avere uno stadio di proprietà con una capienza di 65.000 posti, con altri 3.000 riservati agli ospiti, per un totale di 68.000 posti a sedere.

È stato inoltre sottolineato da ADL come il Maradona non permetta di ospitare nemmeno un parcheggio di capienza per 10.000 macchine.

Per quanto riguarda il tema EURO 2032, il patron azzurro ha mandato un forte messaggio al Ministro dello Sport Abodi: “È inutile fare ulteriori controlli, si dovrebbe mettere un paletto massimo per trovare un accordo sui lavori per lo stadio Maradona, tra un anno non saremo ancora pronti”.

Per il centro sportivo invece, ieri sotto la pioggia si è svolto un sopralluogo per trovare un nuovo centro sportivo, la volontà di ADL è quella di rimanere a Castel Volturno, ma il contratto con Coppola scade nel 2026, poi se non si sarà trovato un’accordo per il rinnovo il Napoli dovrà lasciare l’attuale centro sportivo.

L’attuale presidente del Napoli vuole un centro sportivo di ben 2500 ettari di terreno, che permetta ai giovani ragazzi di essere accompagnati dalle famiglie al campo, inoltre vuole ampliare il centro sportivo con nuovi campi da calcio e strutture moderne.