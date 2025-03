L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulle possibili scelte tattiche di Antonio Conte per la sfida contro il Milan. Secondo il quotidiano, il Napoli sta lavorando intensamente con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Venezia. Conte ha intenzione di ottenere i tre punti per tenere il passo dell’Inter nella corsa alla classifica. Dal punto di vista della formazione, si ipotizza che Conte possa schierare un 4-4-2 con alcune novità tattiche, tra cui un ruolo diverso per McTominay. Tra i pali ci sarà Meret. La linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, con quest’ultimo in leggero vantaggio su Spinazzola per un posto da titolare. A centrocampo, Anguissa non sembra ancora essere al massimo della forma dopo l’infortunio, motivo per cui accanto a Lobotka dovrebbe esserci ancora Gilmour. Sulla fascia destra è previsto l’impiego di Politano, mentre McTominay potrebbe prendere posizione sulla corsia sinistra. In attacco, spazio ancora alla coppia Lukaku-Raspadori, che promette di essere il fulcro offensivo della squadra.