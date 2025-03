Sky – Probabili formazioni Napoli – Milan

Il Napoli affronterà il Milan domani alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona e gli uomini di Conte vogliono ritrovare la vittoria dopo il pareggio deludente contro il Venezia. Tuttavia i partenopei non vincono in casa contro i rossoneri dalla stagione 2018/19 e dunque bisognerà interrompere questa maledizione per proseguire la lotta scudetto.

In casa Milan è stato recuperato Gimenez che però comincerà dalla panchina favorendo Abraham mentre nel Napoli, come confermato da Conte stesso, Neres parte dalla panchina ma entrerà a partita in corso.

Come riportato da Sky Sport, queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo domani:

Napoli(3-5-2): Meret, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, McTominay, Lobotka, Gilmour, Politano, Raspadori, Lukaku. All.Conte

Milan(4-3-3): Maignan, Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo H. , Fofana, Bondo, Pulisic, Reijnders, Leao, Abraham. All.Conceicao