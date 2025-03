L’edizione odierna de Il Mattino si è concentrata sulla prossima sfida tra Napoli e Milan, analizzando le possibili insidie del match. Secondo il quotidiano, il Napoli di Conte affronterà domani sera un Milan particolarmente pericoloso sul piano offensivo. La squadra azzurra dovrà dimostrarsi abile nel contenere le avanzate della compagine di Conceição. Sarà cruciale il contributo degli esterni, ma altrettanto importante sarà il lavoro degli interni di centrocampo. Uno dei duelli più interessanti sarà quello tra Buongiorno e Pulisic. Buongiorno non può sottovalutare il giocatore americano, che gioca prevalentemente a destra a piede invertito. Questa caratteristica gli permette di alternare cross e conclusioni verso la porta, mantenendo sempre un ottimo controllo palla. Considerando che il Napoli utilizzerà una difesa a tre in impostazione e che tornerà a cinque o a quattro durante la fase di non possesso, sarà determinante l’apporto di Spinazzola e dell’esterno sinistro per contrastarne le iniziative. L’aggressività di Buongiorno rappresenta la migliore arma per neutralizzare azioni pericolose dell’americano. Anche McTominay sarà chiamato a dare il suo contributo in fase difensiva. Questo tipo di partita richiederà un grande sacrificio da parte dei centrocampisti interni nella fase di non possesso. L’equilibrio tattico del Napoli dipenderà quindi da un lavoro corale e coordinato per contenere le incursioni avversarie.