L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si è soffermata su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano, l’allenatore sta ottenendo risultati eccellenti sulla panchina del Napoli, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori nel suo mestiere. La scorsa estate, Aurelio De Laurentiis ha messo in campo ogni risorsa possibile per assicurarsi Conte come allenatore. Un anno fa, Conte era uno dei papabili per le panchine di Juventus e Milan. Tuttavia, entrambe le società scelsero strade diverse. Giuntoli scommise su Thiago Motta per un progetto triennale, mentre Furlani e Ibrahimovic portarono a Milano Paulo Fonseca, puntando su un allenatore che collaborasse senza imporsi eccessivamente. Oggi, però, sia bianconeri che rossoneri potrebbero rimpiangere a quelle scelte, contrariamente a De Laurentiis, che in un mercoledì di giugno annunciò Conte al Napoli. Adesso, il Napoli è al secondo posto in classifica, confermando che con Conte in panchina, l’obiettivo è lo scudetto. Il quadro generale appare tornare verso la normalità. Conte resta uno dei nomi più importanti sul mercato degli allenatori, attorno al quale ruoteranno molte decisioni per la stagione 2025-26. Il Napoli punta a trattenerlo forte di un contratto valido fino al giugno 2027, ma la Juventus studia la possibilità di riportarlo a Torino. Anche il Milan, alla ricerca di un nuovo tecnico italiano, non esclude più Conte dalla lista dei candidati principali.